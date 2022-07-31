ПЦУ запустила процес засудження дій глави РПЦ Кирила – Епіфаній

Липень, 30 в 23:31

Православна церква України вже запустила процес обговорення та в результаті — осудження духовних злочинів глави Російської Православної Церкви Кирила та позбавлення його престолу.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив митрополит Епіфаній.

– Ми почали обговорювати це питання. Спочатку потрібно запустити певний механізм. Якщо не говорити про це, нічого не робити, то ми не досягнемо якогось результату щодо осудження тих жахливих дій, які призвели до цієї жорстокої війни в Україні, яка повсякденно забирає життя мирних мешканців, дітей, не говорячи вже про наших військових. Тому процес запущений, а далі будемо просити розглянути це питання дуже серйозно, — сказав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, що у квітні священники Української Православної Церкви (Московський патріархат) звернулись до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила, що очолює РПЦ. Що фактично є міжнародним церковним трибуналом проти російського патріарха через підтримку патріархом Кирилом доктрини “російського світу” та благословення війни проти України.

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Після початку збору підписів за проведення церковного трибуналу для Кирила один із українських митрополитів почав погрожувати священнослужителям, щоб вони припинили засуджувати дії РФ.

А у липні Священний синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.