ПЦУ запустила процесс осуждения действий главы РПЦ Кирилла — Эпифаний

Июль, 30 в 23:31

Православная церковь Украины уже запустила процесс обсуждения и в результате осуждения духовных преступлений главы Русской Православной Церкви Кирилла и лишения его престола.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил митрополит Эпифаний.

– Мы начали обсуждать этот вопрос. Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата по осуждению тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно, сказал предстоятель ПЦУ.

Напомним, что в апреле священники Украинской Православной Церкви (Московский патриархат) обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую Православную Церковь. Это фактически международный церковный трибунал против российского патриарха из-за поддержки патриархом Кириллом доктрины “русского мира” и благословения войны против Украины.

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После начала сбора подписей за проведение церковного трибунала для российского патриарха Кирилла один из украинских митрополитов начал угрожать священнослужителям, чтобы они перестали осуждать действия РФ.

А в июле священный синод ПЦУ утвердил письмо к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола.