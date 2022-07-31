ПЦУ запустила процесс осуждения действий главы РПЦ Кирилла — Эпифаний
Православная церковь Украины уже запустила процесс обсуждения и в результате осуждения духовных преступлений главы Русской Православной Церкви Кирилла и лишения его престола.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил митрополит Эпифаний.
– Мы начали обсуждать этот вопрос. Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата по осуждению тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно, сказал предстоятель ПЦУ.
Напомним, что в апреле священники Украинской Православной Церкви (Московский патриархат) обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую Православную Церковь. Это фактически международный церковный трибунал против российского патриарха из-за поддержки патриархом Кириллом доктрины “русского мира” и благословения войны против Украины.
После начала сбора подписей за проведение церковного трибунала для российского патриарха Кирилла один из украинских митрополитов начал угрожать священнослужителям, чтобы они перестали осуждать действия РФ.
А в июле священный синод ПЦУ утвердил письмо к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола.