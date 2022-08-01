На Херсонщині ЗСУ деокупували 46 населених пунктів
Станом на 1 серпня у Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Попри це, він закликає жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.
– На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість – на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю, – сказав він на брифінгу.
За словами Бутрія, на деокупованій території є села, які зруйновані практично на 90%. Вони і сьогодні перебувають під постійним ворожим обстрілом.
Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична, тому місцевим жителям краще виїхати.
– Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області, – додав Бутрій.
Зазначимо, що майже в усіх районах Херсонської області тривають бойові дії. Напружена ситуація також у громадах, які межують із сусідніми регіонами.
Водночас на території області ЗСУ продовжують знищувати склади окупантів з боєкомплектом.
Фото: Людмила Денісова