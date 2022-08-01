Серпень, 01 в 15:18

Станом на 1 серпня у Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Попри це, він закликає жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.

– На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість – на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю, – сказав він на брифінгу.

За словами Бутрія, на деокупованій території є села, які зруйновані практично на 90%. Вони і сьогодні перебувають під постійним ворожим обстрілом.

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Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична, тому місцевим жителям краще виїхати.

– Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області, – додав Бутрій.

Зазначимо, що майже в усіх районах Херсонської області тривають бойові дії. Напружена ситуація також у громадах, які межують із сусідніми регіонами.

Водночас на території області ЗСУ продовжують знищувати склади окупантів з боєкомплектом.

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Фото: Людмила Денісова