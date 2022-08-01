В Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов
По состоянию на 1 августа в Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. Несмотря на это, он призывает жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
— В Херсонской области сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство — на севере, который граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью, — сказал он на брифинге.
По словам Бутрия, на деоккупированной территории есть села, которые разрушены практически на 90%. Они и сегодня находятся под постоянным вражеским обстрелом.
Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая, поэтому местным жителям лучше выехать.
– Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области, – добавил Бутрий.
Отметим, что почти во всех районах Херсонской области продолжаются боевые действия. Напряженная ситуация также в общинах, которые граничат с соседними регионами.
В то же время, на территории области ВСУ продолжают уничтожать склады оккупантов с боекомплектом.
Фото: Людмила Денисова