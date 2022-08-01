В Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов

Август, 01 в 15:18

По состоянию на 1 августа в Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. Несмотря на это, он призывает жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

— В Херсонской области сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство — на севере, который граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью, — сказал он на брифинге.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории есть села, которые разрушены практически на 90%. Они и сегодня находятся под постоянным вражеским обстрелом.

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Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая, поэтому местным жителям лучше выехать.

– Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области, – добавил Бутрий.

Отметим, что почти во всех районах Херсонской области продолжаются боевые действия. Напряженная ситуация также в общинах, которые граничат с соседними регионами.

В то же время, на территории области ВСУ продолжают уничтожать склады оккупантов с боекомплектом.

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Фото: Людмила Денисова