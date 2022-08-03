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Факти / Україна

Експерт розповів, як зросте вогневий вплив ЗСУ з новими ракетами від США

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
HIMARS
Фото: Getty Images

Американські снаряди та ракети, які США нададуть нам у новому пакеті допомоги, можуть збільшити вогневий вплив Збройних сил України вдвічі, або й навіть утричі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він розповів, що в останній пакет допомоги від США на суму $550 млн входить 75 тис. снарядів та 3 тис. ракет.

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– Якщо це ракети М31, то вони збільшать наш вогневий вплив на ворога на 50-70 км. Якщо це будуть ракети М26 – до 45 км. Таким чином ми зможемо активно випалювати фронт до глибини 30 км. Якщо будуть ракети дальністю 130-140 км, то ми зможемо працювати по Криму, по Кримському мосту, – зауважив експерт.

Експерт наголосив, що, залежно від номенклатури ракет, допомога США збільшить вогневий вплив на тили противника у два-три рази.

Раніше повідомили, що до України прибули ще чотири системи M142 HIMARS, які входять до нового пакету військової допомоги, нещодавно затвердженого Сполученими Штатами.

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