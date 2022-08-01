Серпень, 01 в 15:42

До України прибули ще чотири американські реактивні артилерійські системи M142 HIMARS, які входять до нового пакету військової допомоги, нещодавно затвердженого Сполученими Штатами.

Про прибуття озброєння поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

Він подякував США за допомогу. Міністр наголосив, що Збройні сили України довели здатність ефективно використовувати новітню західну зброю.

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– Чотири додаткові HIMARS прибули до України. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та американському народу за посилення української армії. Ми довели, що вміємо розумно поводитися з цією зброєю. Звук залпу HIMARS став головним “хітом” цього літа на передовій! – зазначив Резніков.

4 additional HIMARS have arrived in????????. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ????????people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ???? of this summer at the front lines!

???????????????????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Як відомо, 22 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $270 млн. Він включає чотири додаткові ракетні системи HIMARS, про які повідомив Резніков, а також безпілотники Phoenix Ghost, командно-штабні машини, 36 тис. снарядів до артилерії, додаткове протитанкове озброєння та запчастини.

Нові HIMARS для нашої держави анонсував голова Пентагону Ллойд Остін під час четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України (Рамштайн-4), яка відбулася 20 липня. Тож загальна кількість цих установок, наданих США, зросла до 16 одиниць.