До України прибули ще чотири американські реактивні артилерійські системи M142 HIMARS, які входять до нового пакету військової допомоги, нещодавно затвердженого Сполученими Штатами.

Про прибуття озброєння поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

Він подякував США за допомогу. Міністр наголосив, що Збройні сили України довели здатність ефективно використовувати новітню західну зброю.

4 additional HIMARS have arrived in????????. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ????????people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ???? of this summer at the front lines!

???????????????????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022