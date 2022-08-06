Серпень, 05 в 23:07

Обстріли РФ Запорізької АЕС є зухвалим злочином та актом терору, що вимагає запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 5 серпня.

За його словами, сьогодні з українських портів Одеса та Чорноморськ вийшли три судна на експорт.

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– Майже 60 тис. тонн кукурудзи на борту, яку очікують споживачі – Туреччини, Британії, Ірландії. В порт Чорноморська прямує вперше з 24 лютого нове судно на завантаження. Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавленні всі, але всі адекватні світові суб’єкти, – сказав він.

За його словами, чим більше українського зерна буде на світовому ринку, тим менше буде хаосу у країнах, передусім Африки та Азії.

Президент додав, що поки у світі неврожай агропродукції, то в Україні він відповідає прогнозам, тому цьогоріч понад 65 млн тонн.

Володимир Зеленський наголосив, що з боку Росії йде “цинічний та прорахований” газовий шантаж.

– Замість того, щоб постачати газ на територію Європи, Росія просто спалює його вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більш зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали, щоб було складніше підготуватись до зими, – сказав він.

Президент назвав це проявом свідомої антиєвропейської та антилюдської політики Росії.

– Російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен із нас, кожен у Європі, – сказав він.

Володимир Зеленський також привернув увагу до сьогоднішнього обстрілу окупантами Запорізької АЕС, який ворог здійснив двічі за день.

– Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від Росатому до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки, – сказав президент.

Він наголосив, що той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Президент відзвітував, що 5 серпня провів нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів.

– Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває. Ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати, – пояснив він.

За його словами, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення.

Президент заявив, що протягом дня підписав указ про нагородження українських воїнів: 192 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, 18 із них – посмертно.