Август, 05 в 23:07

Обстрелы РФ Запорожской АЭС являются дерзким преступлением и актом террора, требующим введения санкций против российской атомной отрасли.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 5 августа.

По его словам, сегодня из украинских портов Одесса и Черноморск вышли три судна на экспорт.

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– Почти 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители – Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска следует впервые с 24 февраля новое судно на загрузку. Главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты, – сказал он.

По его словам, чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет хаоса в странах, прежде всего в Африке и Азии.

Президент добавил, что пока в мире неурожай агропродукции, то в Украине он соответствует прогнозам, поэтому в этом году более 65 млн. тонн.

Владимир Зеленский подчеркнул, что со стороны России идет “циничный и просчитанный” газовый шантаж.

– Вместо того, чтобы поставлять газ на территорию Европы, Россия просто сжигает его уже не одну неделю. Зачем она это делает? Чтобы цены в Европе еще больше выросли, чтобы обычные европейцы пострадали еще больше, чтобы было сложнее подготовиться к зиме, — сказал он.

Президент назвал это проявлением сознательной антиевропейской и античеловеческой политики России.

– Российские газопроводы в обход Украины – это такое же оружие для России, как танки, как артиллерия, а мишень для них – каждый из нас, каждый в Европе, – сказал он.

Владимир Зеленский также привлек внимание к сегодняшнему обстрелу оккупантами Запорожской АЭС, который враг совершил дважды в день.

– Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное дерзкое преступление, акт террора. Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос чисто безопасности, — сказал президент.

Он отметил, что создающий ядерные угрозы для других народов сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии.

Президент отчитался, что 5 августа провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов.

— Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать, – пояснил он.

По его словам, если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие.

Президент заявил, что в течение дня подписал указ о награждении украинских воинов: 192 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 18 из них – посмертно.