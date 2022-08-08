Серпень, 08 в 17:12

Російські окупанти посилюють тиск на мешканців тимчасово захоплених територій України. Вони застосовують примусову паспортизацію, пресинг на блокпостах та погрожують підприємцям.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, у селищі Великий Бурлук (Харківська область) так звана окупаційна “адміністрація” примушує місцевих підприємців отримувати російські паспорти та здійснювати перереєстрацію бізнесу відповідно до законодавства РФ.

Зараз дивляться

За даними розвідки, в багатьох тимчасово окупованих населених пунктах України рашисти погрожують закривати та “націоналізувати” підприємства.

Крім того, загарбники вирішили збирати з підприємств щомісячний “податок” на кожен автомобіль у розмірі 5 тис. російських рублів.

У місті Балаклія (Харківська область) різко зросло жорстоке та агресивне ставлення до українців після прибуття туди нового батальйону окупантів, до якого увійшли колишні в’язні.

На захоплених територіях Херсонщини окупанти посилюють пресинг на блокпостах. Така ситуація, зокрема, спостерігається в Голій Пристані.

Як зазначили в розвідці, в армії РФ не припиняються конфлікти на етнічному підґрунті. І від цього часто страждає мирне населення. Наприклад, у Зеленопіллі п’яний окупант на БТР збив електричний стовп, унаслідок чого населений пункт залишився без світла.

А на окупованих територіях Запорізької області під час конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів РФ.

Нещодавно в ГУР Міноборони повідомляли, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, Мелітополя та Кам’янського отримувати російські паспорти.

Джерело: ГУР Міноборони України