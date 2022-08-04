Серпень, 04 в 12:49

Російські війська перетворили колись квітуче місто Маріуполь (Донецька область) на руїни. А тепер рашисти розробляють плани з “розвитку” тимчасово окупованого населеного пункту.

Про деталі поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ напрацювали документ – так звану “концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь”. У ній рашисти описали своє бачення “майбутнього” цього зруйнованого українського міста.

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– Її суть – повна “інтеграція” Маріуполя з так званою “ДНР”, з перспективою приєднання до Росії, – уточнили в розвідці.

У “концепції” окупанти прописали, що населення Маріуполя до 2025 року повинно “зрости” до 200 тис. осіб. До повномасштабного вторгнення російських військ і масованих бомбардувань РФ у місті проживало близько півмільйона людей.

Згідно з “концепцією”, в подальшому протягом кількох років у місті начебто має з’явитися транспортна та соціальна інфраструктура. В планах окупантів – до 2040 року побудувати одноколійну електрифіковану залізницю за маршрутом Волноваха – Маріуполь, очисні споруди дощової каналізації та сміттєпереробний завод.

Окремий розділ “концепції” рашисти присвятили знищеному металургійному комбінату Азовсталь. Для нього в РФ визначили чотири варіанти сценаріїв:

1. Відновлення виробництва після “модернізації будівель”.

2. Реконструкція заводу “із зміною функції на суспільно-ділову”. На території підприємства, де під час бомбардувань РФ гинули українські захисники та мирні люди, рашисти пропонують створити “культурний кластер” з виставками та галереями, “ділову зону з торговим простором, зонами громадського харчування, дозвільними та діловими об’єктами” тощо.

3. Заповнення підземної частини заводу Азовсталь будівельним сміттям, облаштування парку “з тематичними зонами” і створення сільгоспугідь на прилеглих до міста територіях.

4. Створення парку та розвиток туристично-рекреаційних зон.

На реалізацію всього “проєкту” окупанти відводять від 8 до 42 років (залежно від варіанту “реконструкції”). А витрати в РФ оцінюють у понад 60 млрд російських рублів.

Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що колаборанти навмисне завищують чисельність мешканців міста, щоб красти гуманітарну допомогу.

Крім того, він розповідав, що російські окупанти будують у Приморському районі Маріуполя збірні бетонні коробки під виглядом багатоповерхівок.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Маріупольська міська рада