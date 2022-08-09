Серпень, 09 в 11:37

Збройні сили України на нинішньому етапі війни щодня втрачають на фронті від 30 до 50 військовослужбовців.

Про це розповів в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він прокоментував свою заяву, зроблену на початку червня, що втрати ЗСУ становлять від 100 до 200 людей щодня через відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Зараз дивляться

За словами Подоляка, зараз ці цифри зменшилися приблизно в 2,5-3 рази.

– Я думаю, що цифри десь зменшилися в 2,5 – 3 рази від тієї цифри… Я думаю, що десь 30-50 людей (гинуть щодня на фронті, – Ред.). Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ, – наголосив Подоляк.

Він пояснив, що на початку червня Україна переходила на другий етап повномасштабної війни, відбувалися великі артилерійські позиційні бої. Ворог накривав позиції ЗСУ безліччю снарядів різних калібрів, що зумовлювало значні втрати в лавах української армії.

Зараз же втрати ЗСУ зменшуються. За словами Подоляка, на це є три причини: руйнування складів боєприпасів, командних центрів окупаційної армії РФ, передислокація рашистів та більш ефективна оборона українських військових.

– Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються, – розповів він.

Як відомо, на початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в боях на Донбасі щодня гине до 100 українських військових, а близько 500 зазнають поранень.

Згодом Михайло Подоляк озвучив цифру втрат ЗСУ від 100 до 200 людей щодня.

Наприкінці липня Володимир Зеленський поінформував, що Україна щодня втрачає близько 30 військовослужбовців. А близько 250 захисників зазнають поранень.