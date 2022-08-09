Август, 09 в 11:37

Вооруженные силы Украины на нынешнем этапе войны ежедневно теряют на фронте от 30 до 50 военнослужащих.

Об этом рассказал в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он прокомментировал свое заявление, сделанное в начале июня, что потери ВСУ составляют от 100 до 200 человек ежедневно из-за отсутствия паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

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По словам Подоляка, сейчас эти цифры снизились примерно в 2,5-3 раза.

– Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза от той цифры… Я думаю, что где-то 30-50 человек (гибнут ежедневно на фронте, – Ред.). Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ, — подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что в начале июня Украина переходила на второй этап полномасштабной войны, происходили большие артиллерийские позиционные бои. Враг накрывал позиции ВСУ множеством снарядов разных калибров, что приводило к значительным потерям в рядах украинской армии.

Сейчас же потери ВСУ уменьшаются. По словам Подоляка, на это есть три причины: разрушение складов боеприпасов, командных центров оккупационной армии РФ, передислокация рашистов и более эффективная оборона украинских военных.

– Сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье – наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются, – рассказал он.

Как известно, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военных, а около 500 получают ранения.

Впоследствии Михаил Подоляк озвучил цифру потерь ВСУ от 100 до 200 человек каждый день.

В конце июля Владимир Зеленский сообщил, что Украина ежедневно теряет около 30 военнослужащих. А примерно 250 защитников получают ранения.