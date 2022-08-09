Серпень, 09 в 20:04

В Україні неможливий так званий “корейський сценарій” завершення війни, оскільки Росія не зупиниться й постійно намагатиметься захопити нові території.

Про це заявив в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він пояснив, що “корейський сценарій” означатиме безкінечну війну.

– У такому разі це безкінечна війна. Це сценарій Мінська-2, 3, 4, 5, безкінечної війни. Тому що Росія – не Північна Корея. РФ по відношенню до України не зупиниться на 38-й паралелі. Вона буде йти далі, постійно далі – це і є сценарій безкінечної війни. Тобто ми підписали (договір про закінчення війни, – Ред.), вони переоснастили свою армію, мобілізували, ще більше нагріли пропагандою реваншистські настрої – і пішли далі забирати ще якусь територію, – наголосив Подоляк.

Він вважає, що країна-агресор може з часом пристосуватися до санкцій, зламати консолідацію Євросоюзу та знайти там “формальних чи неформальних союзників”.

Зараз дивляться

– І ми зовсім скоро отримаємо наступну війну, але в набагато гірших умовах. Чому? А тому що нам скажуть: ви ж тоді не довели все до кінця. Ви ж тоді були такі потужні, ми ж вам допомагали, але ви не пішли до кінця, до правильного фіналу… Ми не можемо жити в цьому форматі. Росія не зупиниться. Ще раз кажу: це не Північна Корея, – додав Подоляк.

Він зазначив, що переговорна позиція Києва дуже чітка: РФ повинна припинити вогонь та негайно залишити територію України в повному обсязі, включно з Донбасом та Кримом. Саме на цьому наполягає українська влада. Тож наша держава готова вести переговори з агресором лише з позиції сили.

– Якщо залишиться хоча б частка захопленої території України – це буде постійне місце провокацій. Вони будуть придумувати біолабораторії, я не знаю, “білок-летяг”, вони говоритимуть про обстріли народу Атлантиди, заради захисту якого треба знищити мільйон українців. Тобто якщо ми залишимо Росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна, – заявив Подоляк.

Він висловив думку, що українці воюватимуть “до останнього росіянина” на території нашої держави.

Як відомо, наприкінці Другої світової війни Корея була розділена на дві зони: північ окупував Радянський Союз, а південь перейшов під юрисдикцію Сполучених Штатів. Об’єднання територій так і не відбулося, натомість у 1948 році виникли окремі країни: тоталітарна Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) на півночі та Республіка Корея (Південна Корея) на півдні.

Раніше в українській розвідці припускали, що Кремль може спробувати нав’язати Україні “корейський сценарій” – розподіл між тимчасово окупованими та неокупованими регіонами. Тобто створити в нашій державі щось схоже на Північну та Південну Кореї.