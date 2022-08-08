Серпень, 08 в 16:28

Переговорам з Москвою повинні передувати тактична поразка російських військ в Україні та їх виведення з території нашої держави.

Про це заявив в інтерв’ю іспанському виданню El País радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання, якими є умови Києва для поновлення переговорів з російською стороною щодо припинення війни.

Він пояснив, що початковими вимогами були відведення окупаційних військ РФ до позицій станом на 23 лютого 2022 року та припинення вогню.

Зараз дивляться

Проте після воєнних злочинів рашистів проти мирних українців умови змінилися.

– Після скоєних злочинів на Київщині, а також на півдні та сході (України, – Ред.), умови інші. Спочатку тактична поразка Росії, потім відхід за міжнародно визнані кордони України, тобто за кордони 1991 року, – наголосив Подоляк.

За його словами, якщо в Україні залишиться навіть одне “вогнище напруги” з РФ, це буде незавершена війна.

Подоляк також відкинув припущення, що угода про розблокування експорту українського зерна може сприяти припиненню вогню. Він пояснив, що ця угода не вирішує базових питань безпеки України та її цілісності.

Радник керівника ОПУ нагадав, що в питанні зерна на Росію чинили тиск Туреччина та країни Близького Сходу.

– Щоб послабити тиск, Росії довелося поступитися. Але початковий план РФ полягав не в транспортуванні зерна, а в створенні голоду в цих регіонах, щоб спровокувати міграційну кризу, яка призведе до потоку іммігрантів до Європи. Це змусило б Європу тиснути на український уряд, щоб за будь-яку ціну підписати мир.

Нещодавно заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомив, що Україна не погодиться на переговори з РФ щодо припинення вогню, допоки українська армія не звільнить окуповані території. За його словами, лінія фронту має повернутися хоча б до позицій станом на 24 лютого 2022 року.

Читайте Розвідка розкрила подальші плани Путіна в Україні

Джерело: El País