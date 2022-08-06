Серпень, 06 в 13:05

Російські війська, схоже, досягли межі своєї здатності до масштабного наступу на території України. Економіка РФ зазнала удару через санкції. В цій ситуації кремлівський диктатор Володимир Путін уже взимку може розіграти свою останню карту: скористається енергетичною кризою в Європі та спробує проштовхнути “мирну угоду”.

Про це йдеться в статті британського економіста, експерта з питань України Тімоті Еша, оприлюдненій на сайті видання НВ.

Він зазначив, що в повномасштабній війні РФ проти України від початку було важко щось передбачити. Зокрема, попри всі прогнози, “бліцкриг” Кремля провалився, й російські війська не змогли захопити Київ. А після отримання Збройними силами України потужної західної зброї (зокрема, систем HIMARS), застопорився й наступ окупантів на Донбасі, тоді як ЗСУ готуються до “битви за Херсон” на півдні.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що, зрештою, багато залежить від Путіна, і війна закінчиться, коли він вирішить припинити наступальні дії. Хоча, можливо, спочатку його потрібно буде перемогти на полі бою. І через шість місяців (війни, – Ред.) Путін, безсумнівно, має поставити запитання, чи справді він може виграти цю війну? І в цьому випадку, можливо, він наполягатиме на укладенні у найближчому майбутньому мирної угоди, – зазначив експерт.

Тімоті Еш перерахував низку причин, які можуть змусити Кремль продавлювати “мирну угоду” на вигідних для себе умовах:

1. РФ не має необмежених можливостей для продовження повномасштабної війни. США обмежили для агресора зовнішні джерела надходжень грошей та зброї.

2. Російські війська, ймовірно, втратили в Україні половину своєї боєздатності: величезну кількість особового складу та озброєння. На тлі західних санкцій поповнити цю боєздатність буде складно. У РФ, зокрема, закінчуються запаси високоточних ракет, які важко виробляти через заборону на експорт західних технологій до Росії.

У зв’язку з цим РФ втрачає здатність підтримувати хоч якийсь військовий паритет із Заходом (зокрема з НАТО) у “гонці озброєнь”. А перенаправлення російських економічних ресурсів із споживання на оборону може спровокувати політичну нестабільність у Росії.

3. ЗСУ за допомогою систем HIMARS завдають руйнівного впливу на ланцюжки постачань окупантів.

4. Проблема низького морального духу у путінських військах, які часто не розуміють, за що воюють в Україні. Не сприяють ентузіазму рашистів і десятки тисяч втрат армії РФ на полі бою. На цьому тлі Кремль не наважується оголосили загальну мобілізацію, побоюючись реакції російського населення.

– Суть у тому, що Україна може мобілізувати близько 1 млн чоловіків та жінок, вмотивованих на боротьбу за свою землю. Путін уже близький до виснаження своїх регулярних військ… Отже, складається враження, що Росія досягла межі своєї здатності вести великі наступальні дії в Україні. Таке відчуття, що РФ досягла піку свого впливу в Україні, захопивши Крим, більшу частину Донбасу та великі шматки Херсона та Запоріжжя. І зараз мені здається, що кремлівський порядок денний намагатиметься закріпити ці досягнення на місцях якимось дипломатичним шляхом, – наголосив Тімоті Еш.

Сценарії розвитку повномасштабної війни

Експерт назвав кілька ключових сценаріїв подальшого розвитку війни в Україні.

Базовим він вважає сценарій, за якого Кремль спробує проштовхнути якусь “мирну угоду” вже взимку цього року. Першою ознакою таких планів РФ Тімоті Еш вважає досягнуту нещодавно в Стамбулі зернову угоду щодо експорту українського зерна.

Економіст також нагадав про нещодавню заяву ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого своїми зв’язками з Кремлем, що “Росія хоче мирної угоди”.

На думку експерта, взимку Путін на повну “розіграє карту” газової кризи, щоб поставити Європу в умови, в яких вона відчайдушно намагатиметься домовитися, а для цього змушуватиме Київ погодитися “на мирну угоду”.

– Українська сторона лише посилюватиметься з надходженням більшої кількості західного озброєння та фінансування, а також із відсутністю нестачі в мотивованих солдатах. Тепер, звісно, Москва розуміє, що час не на її боці… Тому я думаю, що Путін не має іншого вибору, окрім як спробувати проштовхнути якусь мирну угоду, і з його погляду — чим швидше, тим краще. Думаю, це відбудеться цієї зими. І те, що ми, мабуть, побачимо — це остання велика битва наступного місяця або близько до того в Херсоні. В Європі ж у найближчі кілька місяців розіграється газова криза, а на вершині цього, можливо, у жовтні-листопаді, Кремль придумає якийсь мирний план, – наголосив економіст.

Він уточнив, що для Кремля це може бути останній шанс розіграти “газову карту”, оскільки Росію поступово відрізають від європейських ланцюжків поставок. І Путін відчайдушно намагатиметься укласти “мирну угоду” з Україною на своїх умовах до кінця 2022 року.

Тімоті Еш прогнозує, що за такого сценарію на Україну чинитиметься колосальний тиск з боку Європи, щоб змусити Київ прийняти позицію Москви. При цьому експерт нагадав, що абсолютна більшість українців виступають проти надання РФ якихось територіальних поступок як “плату за мир”.

– Подивимося, як це може змінитися після битви за Херсон. Якщо українцям не вдасться відвоювати більшу частину території, настрої у Києві можуть змінитися. Але я очікую, що Європа спробує “підкупити” Україну, щоб та погодилася на якусь угоду. Зрештою, великий реконструкційний пакет був би корисним для української історії зростання/відновлення, – вважає економіст.

Інший сценарій, за словами Тімоті Еша, полягає в тому, що Україна відкине “мир” на умовах Кремля, після чого на нас чекає довготривала війна.

Він нагадав про позицію США, Великої Британії та держав Східної Європи, які не підтримують тактику умиротворення агресора.

– Найімовірніше, вони вважають, що справжній мир в Україні та безпеку Європи може забезпечити лише поразка Путіна, а українці, підтримувані західними грошима та зброєю, — найкращий шанс досягти цього. Я не думаю, що Вашингтон чи Лондон підштовхуватимуть Україну до угоди за будь-яку ціну. Вони заохочуватимуть Україну до жорстких переговорів і, сподіваюся, з позиції нової сили на полі бою. Якщо Україні не вдасться прийняти мир, то, думаю, на нас чекає довга виснажлива війна, але зі значно меншою інтенсивністю — згадаємо Донбас 2015—2022 років, коли масштаби конфлікту значно знизилися, – прогнозує експерт.

Він додав, що навіть за сценарію тривалої війни в Україні може розпочатися відбудова за рахунок західної фінансової допомоги.

Росія ж залишатиметься під гнітом санкцій та занепадатиме.

Тімоті Еш допускає і “сценарій ірано-іракської війни”, коли Кремль піде до кінця в своїх намірах знищити Україну.

– Як альтернатива я припускаю, що Путін просто одержимий знищенням України, а разом з нею, ймовірно, і РФ. Можливо, його українська лінія може бути такою: Якщо я не можу її отримати, я гарантую, що і ви її не захочете. Він продовжить атаки, і, відповідно до сценарію ірано-іракської війни, обидві країни зрівняються із землею, – заявив економіст.

Попри все, Тімоті Еш переконаний, що Україна має більше шансів на перемогу в цій війні, ніж РФ.

– Однак зараз здається фактом, що вірогіднішим переможцем у довгостроковій перспективі буде Україна, оскільки вона має війська і вона отримає більше західного озброєння та фінансів, – пояснив експерт.

На думку Еша, Захід може розглядати Україну як “буферну захисну державу проти Росії”, а тому допомагатиме фінансуванням. У цьому контексті НАТО тепер “не погодиться на демілітаризовану Україну”.

Економіст проводить аналогію між Україною та Ізраїлем. Останній також вів війну за виживання і відбудовував економіку для протидії подальшій агресії.