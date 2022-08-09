Август, 09 в 20:04

В Украине невозможен так называемый “корейский сценарий” завершения войны, поскольку Россия не остановится и будет постоянно пытаться захватить новые территории.

Об этом заявил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил, что “корейский сценарий” будет означать бесконечную войну.

– В таком случае это бесконечная война. Это сценарий Минска-2, 3, 4, 5, бесконечной войны. Потому что Россия – не Северная Корея. РФ по отношению к Украине не остановится на 38 параллели. Она будет идти дальше, постоянно дальше – это и есть сценарий бесконечной войны. То есть мы подписали (договор об окончании войны — Ред.), они переоснастили свою армию, мобилизовали, еще больше нагрели пропагандой реваншистские настроения – и пошли дальше забирать еще какую-то территорию, — подчеркнул Подоляк.

Он считает, что страна-агрессор может со временем приспособиться к санкциям, сломать консолидацию Евросоюза и найти там “формальных или неформальных союзников”.

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– И мы совсем скоро получим следующую войну, но в гораздо худших условиях. Почему? А потому что нам скажут: вы тогда не довели все до конца. Вы ведь тогда были так мощны, мы же вам помогали, но вы не пошли до конца, к правильному финалу… Мы не можем жить в этом формате. Россия не остановится. Еще раз говорю: это не Северная Корея, – добавил Подоляк.

Он отметил, что переговорная позиция Киева очень четкая: РФ должна прекратить огонь и немедленно покинуть территорию Украины в полном объеме, включая Донбасс и Крым. Именно на этом настаивают украинские власти. Поэтому наше государство готово вести переговоры с агрессором только с позиции силы.

– Если останется хотя бы часть захваченной территории Украины – это будет постоянное место провокаций. Они будут придумывать биолаборатории, я не знаю, “белок-летяг”, они будут говорить об обстрелах народа Атлантиды, ради защиты которого нужно уничтожить миллион украинцев. То есть, если мы оставим России хотя бы что-то на территории Украины, это будет постоянная война, — заявил Подоляк.

Он выразил мнение, что украинцы будут воевать “до последнего россиянина” на территории нашего государства.

Как известно, в конце Второй мировой войны Корея была разделена на две зоны: север оккупировал Советский Союз, а юг перешел под юрисдикцию Соединенных Штатов. Объединения территорий так и не произошло, вместо этого в 1948 году возникли отдельные страны: тоталитарная Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) на севере и Республика Корея (Южная Корея) на юге.

Ранее в украинской разведке предполагали, что Кремль может попытаться навязать Украине “корейский сценарий” – распределение между временно оккупированными и неоккупированными регионами. То есть создать в нашем государстве нечто похожее на Северную и Южную Корею.