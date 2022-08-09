Серпень, 09 в 8:35

У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, у ніч на 9 серпня було чути вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, у місті була сильна пожежа, а згодом – детонація боєприпасів.

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Офіційної інформації щодо вибухів у Волновасі поки що немає.

Нагадаємо, що також повідомляли про вибухи в Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скриншот з відео