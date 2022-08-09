У Волновасі вночі лунали вибухи – була пожежа, детонували боєприпаси
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У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, у ніч на 9 серпня було чути вибухи.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, у місті була сильна пожежа, а згодом – детонація боєприпасів.
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Офіційної інформації щодо вибухів у Волновасі поки що немає.
Нагадаємо, що також повідомляли про вибухи в Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: скриншот з відео