В Волновахе ночью раздавались взрывы – был пожар, детонировали боеприпасы
Требует проверки
Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области в ночь на 9 августа были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По их данным, в городе был сильный пожар, а затем детонация боеприпасов.
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Официальной информации о взрывах в Волновахе пока нет.
Напомним, что также сообщали о взрывах в Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: скриншот с видео