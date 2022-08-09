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Факты / Украина

В Волновахе ночью раздавались взрывы – был пожар, детонировали боеприпасы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Волновахе ночью раздавались взрывы – был пожар, детонировали боеприпасы

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области в ночь на 9 августа были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По их данным, в городе был сильный пожар, а затем детонация боеприпасов.

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Официальной информации о взрывах в Волновахе пока нет.

Напомним, что также сообщали о взрывах в Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скриншот с видео

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