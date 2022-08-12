Із 53 тис. населення приблизно половина виїхала з міста – мер Енергодара

Серпень, 12 в 14:15

Останні два тижні окупанти почали активну військову позицію, постійно обстрілюючи так звану промислову зону. Однак під їхні обстріли потрапляють дачні кооперативи – є постраждалі.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

— Це мінометні обстріли. Вони влучають в об’єкти, що розміщені безпосередньо на території ЗАЕС. Через ці обстріли є пошкодження однієї з фаз підстанції. Кілька днів тому все місто Енергодар залишилося без світла, окрім третього мікрорайону, а також все місто залишилося без водовідведення та водопостачання, – сказав він.

Орлов додав, що завдяки спільній роботі комунальних підприємств та фахівців ЗАЕС за 2,5-3 години було відновлено електропостачання резервними лініями і за кілька годин було відновлено водовідведення.

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Також збільшується кількість жителів Енергодара, які висловлюють бажання евакуюватися з міста.

До початку повномасштабного вторгнення населення Енергодара становило близько 53 тис., зараз – приблизно половина мешканців виїхала з міста.

— Є випадки, що працівники електростанції вивозять свої родити, дітей та дружин і потім повертаються, щоб наглядати за ситуацією (на ЗАЕС, – Ред.). Адже фахівців обмаль. Щодо вчорашнього дня. Фактично весь день лунали обстріли. Окупанти перекрили виїзд з міста і дозволяти в’їзд лише каретам швидкої з прилеглих населених пунктів. Бо там було скупчення ворожої техніки та велися бої. Постраждалих окупантів відвозили до медико-санітарної частини.

Щодо заяв російської сторони про ведення робіт стосовно перепідключення ЗАЕС на тимчасово окупований Крим, Орлов зазначив, що це зробити не дуже просто.

Він додав, що технічно це зробити складно, бо територія, якою проходить лінія високовольтних електромереж, – це територія, на якій йдуть бойові дії.

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Джерело: Дмитро Орлов