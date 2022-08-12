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Факти / Україна

Миколаївська та Закарпатська області завершили збирання зерна

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Врожай

В Україні зібрали 20,8 млн. тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області завершили збирання культур ранньої групи.

Сільгоспвиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн. тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збирання зернових. У Миколаївській та Закарпатській області ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82% ячменю 89%.

Загалом збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн. га (49%).

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За підсумком зібрали:

  • пшениці – 15,4 млн. тонн;
  • ячменю – 4,9 млн. тонн;
  • гороху – 239 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння. Найбільше врожаю зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Хмельницької області – 62 ц/га.

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Джерело: Міністерства аграрної політики та продовольства України

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