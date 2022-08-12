Миколаївська та Закарпатська області завершили збирання зерна
В Україні зібрали 20,8 млн. тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області завершили збирання культур ранньої групи.
Сільгоспвиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн. тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збирання зернових. У Миколаївській та Закарпатській області ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82% ячменю 89%.
Загалом збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн. га (49%).
За підсумком зібрали:
- пшениці – 15,4 млн. тонн;
- ячменю – 4,9 млн. тонн;
- гороху – 239 тис. тонн.
Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння. Найбільше врожаю зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Хмельницької області – 62 ц/га.
Джерело: Міністерства аграрної політики та продовольства України