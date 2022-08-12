Серпень, 11 в 21:50

В окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, лунають вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

За попередніми даними, є влучання по позиціях російських військових. Наразі ця інформація потребує перевірки.

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Зауважимо, що зараз повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань також повідомив про вибухи у Новій Каховці.

Повідомляється, що ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами у селі Веселе – це через ріку Дніпро від Нової Каховки.



Збройні сили України 10 серпня вдарили по мосту через Дніпро у районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.