Як виглядає міст біля Каховської ГЕС після ракетних ударів ЗСУ
Збройні сили України у середу, 10 серпня, вдарили по мосту через Дніпро у районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.
В Оперативному командуванні Південь наголосили, що “влучання акуратне, але дієве”.
Згодом у соціальних мережах з’явилося відео, на якому ймовірно зафільмовані наслідки точного влучання ЗСУ по мосту біля Коховської ГЕС.
На відео видно дірки, але судячи з пошкоджень, міст поки що придатний для використання.
9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі Саки в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.
На вибухи в окупованому Криму відреагувало Міноборони України, нагадавши окупаційній владі “про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”. 10 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про знищення дев’яти ворожих літаків у Новофедорівці.