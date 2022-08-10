Як виглядає міст біля Каховської ГЕС після ракетних ударів ЗСУ

Серпень, 10 в 17:52

Збройні сили України у середу, 10 серпня, вдарили по мосту через Дніпро у районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.

В Оперативному командуванні Південь наголосили, що “влучання акуратне, але дієве”.

Згодом у соціальних мережах з’явилося відео, на якому ймовірно зафільмовані наслідки точного влучання ЗСУ по мосту біля Коховської ГЕС.

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На відео видно дірки, але судячи з пошкоджень, міст поки що придатний для використання.

9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі Саки в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

На вибухи в окупованому Криму відреагувало Міноборони України, нагадавши окупаційній владі “про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”. 10 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про знищення дев’яти ворожих літаків у Новофедорівці.