Зеленський пропонує продовжити воєнний стан, росіяни обстріляли Краматорськ та Запоріжжя: що відбувається на 171-й день війни (онлайн)

Президент України пропонує парламенту продовжити воєнний стан ще на три місяці.

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя, Харків та двічі, вночі та вдень – Краматорськ, де 2 людини загинули, а 13 мають поранення.

Представник Росії в ООН висловився проти демілітаризації ЗАЕС. Через ситуацію навколо станції, як заявили в МВС, Україна не виключає евакуацію місцевих.

Британська розвідка вважає, що вибухи на авіабазі у Криму значно знизили можливості Чорноморського флоту РФ.

Британія, як і обіцяла, надіслала в Україну нову партію далекобійних РСЗВ М270.

З портів України вийшли ще два суховантажі з продовольством.