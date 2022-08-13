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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан, росіяни обстріляли Краматорськ та Запоріжжя: що відбувається на 171-й день війни (онлайн)

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан, росіяни обстріляли Краматорськ та Запоріжжя: що відбувається на 171-й день війни (онлайн)

Президент України пропонує парламенту продовжити воєнний стан ще на три місяці.

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя, Харків та двічі, вночі та вдень – Краматорськ, де 2 людини загинули, а 13 мають поранення.

Представник Росії в ООН висловився проти демілітаризації ЗАЕС. Через ситуацію навколо станції, як заявили в МВС, Україна не виключає евакуацію місцевих.

Британська розвідка вважає, що вибухи на авіабазі у Криму значно знизили можливості Чорноморського флоту РФ.

Британія, як і обіцяла, надіслала в Україну нову партію далекобійних РСЗВ М270.

З портів України вийшли ще два суховантажі з продовольством.

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00:23 - 13 серпня

Після обстрілів Росією Краматорська загинула ще одна жінка, яка раніше була серед поранених. Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

– Поранена жінка після Краматорського обстрілу померла у лікарні. Вже 3 загиблих після сьогоднішнього вечірнього ракетного удару по Іванівці, – написав він.

Загалом, після обстрілу російськими окупантами Краматорська, загинуло троє мешканців, 12 отримали поранення, було пошкоджено 20 будинків.

Джерело: Олександр Гончаренко

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