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Факти / Україна

Зруйновані багатоповерхівки та дитсадок: росіяни атакували Дніпропетровщину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022

Уночі 13 серпня російська армія ударила із реактивних систем залпового вогню по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.

Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 13 серпня 2022
Зруйновані багатоповерхівки та дитсадок: росіяни атакували Дніпропетровщину / 6 фотографий

По житлових кварталах Нікополя ворог скерував із Градів 30 реактивних снарядів.

У місті понівечено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

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Також виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.

По Зеленодольській та Апостолівській громадах Криворізького району ворог ударив з Ураганів.

– На щастя, без руйнувань та постраждалих, – уточнив Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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