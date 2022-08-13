Зруйновані багатоповерхівки та дитсадок: росіяни атакували Дніпропетровщину
Уночі 13 серпня російська армія ударила із реактивних систем залпового вогню по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.
По житлових кварталах Нікополя ворог скерував із Градів 30 реактивних снарядів.
У місті понівечено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.
Також виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.
По Зеленодольській та Апостолівській громадах Криворізького району ворог ударив з Ураганів.
– На щастя, без руйнувань та постраждалих, – уточнив Валентин Резніченко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко