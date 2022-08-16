Серпень, 16 в 9:19

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 43 900 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 150 загарбників, чотири ворожих танки, 11 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, дві РСЗВ, збили ще один гелікоптер і три крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України

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танки ‒ 1 880 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 4 152 (+11);

артилерійські системи – 989 (+4);

РСЗВ – 263 (+2);

засоби ППО – 136;

літаки – 233;

гелікоптери – 196 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3);

крилаті ракети – 190 (+3);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 049 (+5);

спеціальна техніка – 92.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.