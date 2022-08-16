Август, 16 в 9:19

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 43 900 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 150 захватчиков, четыре вражеских танка, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, две РСЗО, сбили еще один вертолет и три крылатых ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины

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танки – 1 880 (+4);

боевые бронированные машины – 4 152 (+11);

артиллерийские системы – 989 (+4);

РСЗО – 263 (+2);

средства ПВО – 136;

самолеты – 233;

вертолеты – 196 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3);

крылатые ракеты – 190 (+3);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 049 (+5);

специальная техника – 92.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.