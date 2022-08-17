Захопити Західну Україну та вбити Зеленського: WP про плани Путіна під час вторгнення в Україну

Серпень, 16 в 21:13

Президент РФ Володимир Путін планував швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а російські війська мали намір дійти до західних областей, які диктатор вважає “неонацистськими та заселеними русофобами”.

Про це повідомляє видання Washington Post, журналісти якого поспілкувались із більш ніж трьома десятками високопоставлених чиновників США, України, Європи та НАТО, щоб встановити реальні плани Путіна у війні проти України.

Зазначається, що американська розвідка встановила, що “росіяни наступатимуть з півночі, обабіч Києва. Одна сила рухатиметься на схід від столиці через Чернігів, а інша буде окуповувати Київ із заходу, просуваючись на південь від Білорусі через природний проміжок між “зоною відчуження” на Чорнобильській АЕС і навколишніми болотами.

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Вторгнення почалось взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легкопрохідною для танків. Росія планувала захопити Київ за три-чотири дні.

– Їхній спецназ знайшов би і усунув президента Володимира Зеленського, убивши його, якщо потрібно, і встановив маріонетковий уряд, дружній до Кремля, – повідомляє видання.

Планувалось, що російські війська прийдуть зі сходу та пройдуть через центральну Україну до річки Дніпро, тоді як війська з Криму захоплять південно-східне узбережжя. Ці дії могли тривати кілька тижнів.

Потім російські військові повинні були зупинитися для перегрупування і переозброєння для просування на захід, до лінії з півночі на південь, що тягнеться від Молдови до західної Білорусі, залишаючи на заході останню українську територію, яка, за розрахунками Путіна, була “населена непоправними неонацистськими русофобами”.

– Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс, який працював послом США в Москві та мав найпряміші контакти з Путіним з усіх в адміністрації Байдена, описав російського лідера, як зацикленого на Україні. Контроль над країною був синонімом путінської концепції російської ідентичності та влади. Точність планування війни в поєднанні з переконанням Путіна в тому, що “Україна повинна повернутись на батьківщину”, не залишала сумнівів у тому, що війна буде, – пише видання.

Путін помічав, що Україна рухається у напрямку до Заходу, і це його не влаштовувало.

– У похмурій актуарній оцінці аналітики дійшли висновку, що Путін, якому мало виповнитися 69 років, розумів, що йому не вистачає часу, щоб закріпити свою спадщину як одного з великих лідерів Росії — того, хто відновив перевагу Росії на євразійському континенті, – йдеться у повідомленні.

Крім того, генерал Марк Міллі доповідав президенту США Джо Байдену про плани Путіна ще у жовтні.

– Ми оцінюємо, що вони планують здійснити значну стратегічну атаку на Україну з кількох напрямків одночасно. Їхня мета передбачає “шок і страх”, – сказав нібито Міллі Байдену.

Джерело: Washington Post