Серпень, 17 в 20:23

Російські агресори після останніх вибухів у Криму терміново почали переміщати свої літаки та вертольоти вглиб півострова та до Росії.

Про це у середу, 17 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування у Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ. Таку активність відмічено після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, зокрема на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня), – йдеться у повідомленні.

Зокрема, відзначається переміщення не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

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11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозівськ).

17 серпня відмічено переліт:

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ у Херсонес;

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП до Севастополя;

8 вертольотів у Краснодар.

3 літаків Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземги) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС та ППО східного ВО у Приморсько-Ахтарськ;

3 літаків Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозівськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС та ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/30СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС та ППО в Кримськ;

літака, ймовірно МіГ-31, у Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31, в Кущівськ;

У відомстві зазначили, що в одного з літаків МІГ-31 виникла пожежа під час перельоту – ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.