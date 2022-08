Борис Джонсон приїхав до Києва у День Незалежності України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав з візитом до Києва у День Незалежності України.

Про це повідомив сам глава британського уряду у соціальній мережі Twitter, додавши спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022