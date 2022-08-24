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Факти / Україна

Борис Джонсон приїхав до Києва у День Незалежності України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон та Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав з візитом до Києва у День Незалежності України.

Про це повідомив сам глава британського уряду у соціальній мережі Twitter, додавши спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським.

— Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні пощастило мати такого друга, та подякував за безкомпромісну підтримку нашої держави з перших днів війни.

— Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені!

З початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій візит Бориса Джонсона до України. Вперше британський прем’єр прибув 9 квітня, а вдруге – 17 червня.

Фото: Boris Johnson

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