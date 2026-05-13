Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у війні України проти російської агресії з’являються ознаки переломного моменту.

Про це повідомляє Welt.

Пісторіус про переваги України у війні

– Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою, – сказав Пісторіус, який 12 травня перебував у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами німецького міністра, українські сили демонструють суттєвий прогрес, удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають дедалі точнішими та ефективнішими.

Зараз дивляться

На українських командних пунктах Пісторіусу показали, як дрони застосовують для розвідки та для ураження російських систем озброєння та військових.

Міністр також особисто спостерігав за проведенням поточних операцій.

Зазначається, що Україна значно посилила свої можливості, особливо упродовж останнього року.

Очікується, що цей досвід буде корисним і для німецьких збройних сил у межах стратегічного партнерства між країнами.

– Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України, – сказав Пісторіус.

Візит Пісторіуса до України

У понеділок, 11 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Німеччина наразі є країною №1 у світі за обсягами безпекової допомоги Україні.

Федоров подякував Німеччині за рішення, які посилюють українську оборону.

Йдеться, зокрема, про ракети до Patriot, підтримку PURL у найскладніший зимовий період, а також про виділення понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей.

Крім того, Німеччина підтримує українські дроново-штурмові підрозділи та забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами в межах Чеської ініціативи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.