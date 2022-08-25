Серпень, 25 в 14:49

Google запустить інформаційну кампанію з викриття брехні проти українських біженців у Європейському Союзі.

Про це повідомило агентство Reuters.

– Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне кампанію із протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії, ґрунтуючись на дослідженні психологів з двох британських університетів, – зазначили вони.

Кампанія спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців. Польщу обрали тому, що там перебуває найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи.

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За словами керівника відділу досліджень Jigsaw Бет Голдберг, це пілотний проєкт і немає жодних причин, з яких кампанію не можна було б масштабувати на інші країни.

Крім того, у співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні відео, призначені для “щеплення” людей проти шкідливого контенту у соціальних мережах.

Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції у заголовках новин.

Очікується, що ця інформаційна кампанія триватиме один місяць.