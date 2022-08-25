Серпень, 24 в 21:10

До кінця 2022 року українці можуть отримати приємні новини щодо ситуації на військовому фронті.

Про це в інтерв’ю Військовому телебаченню сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Відповідаючи за запитання про те, коли очікувати дипломатичної чи військової розв’язки, він зазначив, що хороші новини будуть вже до кінця року.

Зараз дивляться

– Все залежитиме від багатьох чинників, але я оптиміст. Залишаюсь ним не тільки тому що мені хотілося б. Я обізнаний оптиміст або добре проінформованний, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу, – сказав він.

Резніков додав, що для перемоги Україні необхідна підтримка інших країн світу.

– При наявності у нас волі, бажання, готовності і вміння захищати себе, нам потрібні ще інші види ресурсу – це зброя, набої, гроші для фінансування держави і багато інших речей. Ми маємо шанси перемогти скорше і дешевше, з точки зору українських втрат, завдяки партнерському Альянсу. Я точно можу засвідчити, що наші партнери готові з нами працювати не тільки на короткостровій, а й на довгостроковій перспективі, – сказав міністр оборони.