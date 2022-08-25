Хороші новини будуть до кінця року: Резніков про ситуацію на фронті
До кінця 2022 року українці можуть отримати приємні новини щодо ситуації на військовому фронті.
Про це в інтерв’ю Військовому телебаченню сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Відповідаючи за запитання про те, коли очікувати дипломатичної чи військової розв’язки, він зазначив, що хороші новини будуть вже до кінця року.
– Все залежитиме від багатьох чинників, але я оптиміст. Залишаюсь ним не тільки тому що мені хотілося б. Я обізнаний оптиміст або добре проінформованний, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу, – сказав він.
Резніков додав, що для перемоги Україні необхідна підтримка інших країн світу.
– При наявності у нас волі, бажання, готовності і вміння захищати себе, нам потрібні ще інші види ресурсу – це зброя, набої, гроші для фінансування держави і багато інших речей. Ми маємо шанси перемогти скорше і дешевше, з точки зору українських втрат, завдяки партнерському Альянсу. Я точно можу засвідчити, що наші партнери готові з нами працювати не тільки на короткостровій, а й на довгостроковій перспективі, – сказав міністр оборони.