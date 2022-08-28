Поки росіяни хочуть воювати, їм немає чого робити в Європі як туристам – консул у Нідерландах
Росіянам необхідно заборонити в’їзд до Європи. Про це заявив почесний консул України в Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дирвен.
– Поки росіяни мають бажання воювати в Європі, їм нема чого робити тут як туристам, – наголосив він.
Консул закликав уряд Нідерландів терміново запровадити заборону видачі віз російським туристам.
– Президент Зеленський закликає негайно заборонити видачу віз до ЄС громадянам росії. Я щиро підтримую це та звертаюся до нідерландського уряду та членів Палати представників ухвалити рішення про заборону видачі віз, – зауважив Дирвен.
На його думку, заборона на в’їзд росіянам – це дуже потужний сигнал.
– Це нагадає потенційним російським туристам, що вторгнення перетворило Росію в державу- вигнанця і повернення до нормального життя можливе тільки після виведення російських військ з України. Росія розпочала війну проти України, країни, чиє право на існування категорично заперечує російський диктатор Володимир Путін. Росія загалом, а не лише Путін та його оточення, повинні нести колективну відповідальність та відчути наслідки цієї війни, – наголосив він.
Фото: Karel Burger Dirven