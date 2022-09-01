Вересень, 01 в 18:11

Російським окупантам доводиться коригувати свої плани та дії через наказ президента РФ Володимира Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня.

Про це під час пресбрифінгу заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня, – сказав він.

Водночас, додав Громов, основним засобом підготовки військовослужбовців РФ буде проведення навчань Схід-2022, активна фаза якого розпочалася 1 вересня та триватиме до 7 вересня.

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Бригадний генерал акцентував на тому, що Росія перегруповує 3-й армійський корпус, який має бути розгорнутий у Донецькій операційній зоні. За його словами, безпосередньо за участю цієї армійської сполуки Росія робитиме спроби для наступу на Донецькому напрямку.

Ворог намагатиметься наростити війська на Донбасі, а саме на Курахівському напрямку, використовуючи сили зі складу Центрального військового округу, перекинуті з Лугансько-Донецького напрямків.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу додав, що російський 3-й армійський корпус є новоствореним з’єднанням у межах збройних сил РФ, яке вже сформоване, забезпечене озброєнням та військовою технікою.

– Але ми з вами розуміємо, що це вже не перша хвиля надходження мобілізаційних ресурсів до складу цього корпусу. Головне управління розвідки має деякі дані щодо навчання особового складу, – додав Олексій Громов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія має найбільші втрати саме на Донецькому та Курахівському напрямках.

Докладніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Ukrainian military TV