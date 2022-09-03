Вересень, 03 в 19:45

Наприкінці серпня стало відомо, що Швеція готова розглянути надання Збройним силам України самохідних артилерійських установок (САУ) Archer, про які просив Київ.

Про це повідомила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде, анонсуючи новий пакет військової допомоги Україні.

Що відомо про САУ Archer і чому їх називають одними з найкращих у світі – далі в матеріалі.

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Гаубиці Archer – ключові характеристики

Archer – це шведська багатоцільова, повністю автоматизована 155-мм самохідна артилерійська установка. Гаубиця, зокрема, призначена для знищення артилерійських батарей та живої сили ворога.

Archer у перекладі з англійської мови означає “Лучник”. Гаубиця була прийнята на озброєння армії Швеції у 2013 році. САУ розробляли як варіант самохідної установки FH-77, яка себе гарно зарекомендувала під час експлуатації в армії.

Реалізацію проєкту здійснила шведська компанія Bofors, яка і запустила САУ Archer у серійне виробництво.

Серед ключових характеристик можна виділити такі:

Гаубиця базується на шасі вантажівки Volvo A30D з шістьома колесами. Двигун авто дизельний і має потужність у 340 кінських сил.

Артилерійська частина представлена гарматою FH 77B калібру 155-мм з довжиною ствола у 52 калібри.

САУ Archer може випустити весь боєкомплект у 21 снаряд за 3,5 хвилини . Ще однією перевагою гаубиці є те, що вона може відкрити вогонь по ворогу вже через 30 секунд після зупинки. Тобто за 4,5 хвилини після зупинки гаубиця, вистрілявши боєкомплект, може вирушати на нову позицію.

. Ще однією перевагою гаубиці є те, що вона може відкрити вогонь по ворогу вже через 30 секунд після зупинки. Тобто за 4,5 хвилини після зупинки гаубиця, вистрілявши боєкомплект, може вирушати на нову позицію. Максимальна скорострільність САУ становить 8-9 пострілів за хвилину, а загальний час розгортання 30 секунд.

Стріляти гаубиця може трьома видами снарядів. Максимальна дальність стрільби складає: 30 км – звичайними снарядами, 40 км – активно-реактивними та 60 км – реактивними снарядами Excalibur. За необхідності можна вести вогонь у режимі MRSI (шквал вогню).

30 км – звичайними снарядами, 40 км – активно-реактивними та 60 км – реактивними снарядами Excalibur. За необхідності можна вести вогонь у режимі MRSI (шквал вогню). САУ може розвивати максимальну швидкість на шосе до 65 км/год.

Перевагою також є те, що гаубиця може рухатися по снігу глибиною до 1 м. Якщо ж станеться вибух, який пошкодить її колеса, то САУ ще протягом деякого часу здатна продовжувати рух.

У передній частині знаходиться моторний відсік та броньована кабіна екіпажу, яка захищає військових від ураження. Бронювання протикульове, протиосколкове та протимінне.

До складу екіпажу входять 3-4 людини: один чи два оператори озброєння, механік-водій і командир.

На даху кабіни можна встановити дистанційно керовану турель Protector із кулеметом.

Максимальна довжина машини перевищує 14 м, ширина – 3 м. Бойова маса гаубиці не перевищує 30 тонн.

САУ супроводжується машиною перезарядки (час поповнення боєкомплекту становить 8 хвилин).

Зараз ці гаубиці є лише на озброєнні Швеції.

Аналог Богдани – як САУ Archer можуть допомогти ЗСУ

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив в ефірі національного телемарафону, чому САУ Archer вважаються одними з найкращих у світі.

– Це одна з найбільш просунутих артилерійських систем у світі… Екіпаж торкається боєприпасів лише під час їхнього завантаження в машину, після цього все робить автоматика. Завантаживши боєкомплект у 21 одиницю, машина повністю готова до бойового використання, – зазначив він.

За словами експерта, гаубиця може входити до розвідувально-ударних підрозділів, які складають “основу сучасного поля бою”.

Ця САУ може бути використана в першу чергу для контрартилерійської боротьби завдяки високій швидкості наведення на цілі, ведення вогню та влучності. Всі ці характеристики дозволяють їй неушкодженою виходити з поля бою.

– Наприклад, щоб зайняти позицію, відстріляти три боєприпаси, які гарантовано знищать виявленого противника, цій машині потрібна лише одна хвилина. Після цього вона знімається, виїжджає на іншу позицію. І по ходу електроніка може задавати інші цілі, – уточнив Валерій Рябих.

Експерт наголосив, що отримання такої зброї відчутно посилить Збройні сили України. Оскільки САУ Archer здатна вражати цілі буквально на площі 1 м на відстані до 60 км, це дасть змогу знищувати системи ППО російських військ, ракетні системи, склади з боєприпасами, пункти управління тощо.

За словами експерта, САУ Archer можна порівняти з українською гаубицею Богдана, за допомогою якої українські військові звільнили острів Зміїний.

– Що стосується Archer, це система на кшталт інших колісних систем, таких як, наприклад, українська Богдана. Вона є дуже мобільною і може швидко перекидатися з одного напрямку на інший, – заявив Валерій Рябих.

За його словами, це дозволятиме швидко реагувати на всі зміни тактичної та оперативної обстановки на полі бою.

Джерело: АрміяInform