З 300 залишилось 72. У перехопленні ГУР окупант розповідає про втрати армії РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий РФ, знаходячись в Донецькій області, в стані алкогольного сп’яніння розповідає про втрати особового складу.
ГУР МО України опублікувало нове перехоплення розмови росіян.
– З трьохсот у живих лишилось 72. Інші або 300, або 200, – каже окупант.
Його співрозмовниця питає, чи п’яний він, на що той відповідає ствердно.
Зараз дивляться
– Ти що бухой чи що? Так, а що тут ще робити? – говорить російський загарбник.
До речі, сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні в Україні разом з пораненими окупантами можуть перевищувати 150 тис. осіб.