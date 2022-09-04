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Факти / Україна

З 300 залишилось 72. У перехопленні ГУР окупант розповідає про втрати армії РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
З 300 залишилось 72. У перехопленні ГУР окупант розповідає про втрати армії РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий РФ, знаходячись в Донецькій області, в стані алкогольного сп’яніння розповідає про втрати особового складу.

ГУР МО України опублікувало нове перехоплення розмови росіян.

– З трьохсот у живих лишилось 72. Інші або 300, або 200, – каже окупант.

Його співрозмовниця питає, чи п’яний він, на що той відповідає ствердно.

Зараз дивляться

– Ти що бухой чи що? Так, а що тут ще робити? – говорить російський загарбник.

До речі, сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні в Україні разом з пораненими окупантами можуть перевищувати 150 тис. осіб.

Джерело: ГУР
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