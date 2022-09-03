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Факти / Україна

Втрати Росії разом з пораненими можуть становити понад 150 тис. осіб – Гайдай

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у повномасштабній війні в Україні разом з пораненими окупантами можуть перевищувати 150 тис. осіб.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Цифра може перевалити і за 150 тис… Як би не намагалися росіяни не відправляти труни додому, як би не намагалися стримувати покалічених бійців, все одно вже поїхали і труни, і люди, які мають можливість виїхати додому, – зазначив він.

Він зазначив, що втрати російських військ в “українській м’ясорубці” негативно впливають на мобілізацію у РФ.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати окупантів у війні проти України з 24 лютого до 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб.

Джерело: Сергій Гайдай

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