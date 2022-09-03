Втрати Росії разом з пораненими можуть становити понад 150 тис. осіб – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у повномасштабній війні в Україні разом з пораненими окупантами можуть перевищувати 150 тис. осіб.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Цифра може перевалити і за 150 тис… Як би не намагалися росіяни не відправляти труни додому, як би не намагалися стримувати покалічених бійців, все одно вже поїхали і труни, і люди, які мають можливість виїхати додому, – зазначив він.
Він зазначив, що втрати російських військ в “українській м’ясорубці” негативно впливають на мобілізацію у РФ.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що загальні бойові втрати окупантів у війні проти України з 24 лютого до 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб.
Джерело: Сергій Гайдай