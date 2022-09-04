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Факти / Україна

ЗСУ методично виснажуватимуть РФ на Півдні – аналітики про контрнаступ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Навмисне методичне виснаження сил та матеріально-технічного забезпечення армії РФ на Півдні є першочерговою метою контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що ЗСУ не ставлять перед собою завдання негайно звільнити значні території.

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А на підтвердження того, що не помиляються в своїх прогнозах, цитують радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який заявив, що метою українських сил на Півдні є “системне перемелювання армії Путіна”.

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Радник Офісу президента України стверджує, що ЗСУ прагнуть ударами артилерії та високоточної зброї систематично знищувати оперативну систему матеріально-технічного постачання Росії.

– Заява Арестовича перегукується з оцінкою ISW про те, що контрнаступ, імовірно, не матиме негайних здобутків, – зазначають в Інституті вивчення війни.

А все тому, продовжують далі американські фахівці, що українські сили прагнуть порушити ключові логістичні вузли Росії на Півдні та скоротити військовий потенціал армії РФ.

ISW

Інші західні аналітики в коментарі виданню The Wall Street Journal теж заявили, що Київ може досягти прогресу, навіть відвойовуючи позиції в помірному темпі.

Під час контрнаступу, вважають вони, Україна змусить Росію розкрити дислокацію своїх військ і баз постачання, зайняти оборонну позицію, а також перекидати сили з інших частин країни.

У цьому й полягає суть ширшої стратегії контрнаступу України на Півдні – тримати в напруженні сили окупантів від Харкова до Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

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