ЗСУ методично виснажуватимуть РФ на Півдні – аналітики про контрнаступ
Навмисне методичне виснаження сил та матеріально-технічного забезпечення армії РФ на Півдні є першочерговою метою контрнаступу Збройних сил України.
Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти припускають, що ЗСУ не ставлять перед собою завдання негайно звільнити значні території.
А на підтвердження того, що не помиляються в своїх прогнозах, цитують радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який заявив, що метою українських сил на Півдні є “системне перемелювання армії Путіна”.
Радник Офісу президента України стверджує, що ЗСУ прагнуть ударами артилерії та високоточної зброї систематично знищувати оперативну систему матеріально-технічного постачання Росії.
– Заява Арестовича перегукується з оцінкою ISW про те, що контрнаступ, імовірно, не матиме негайних здобутків, – зазначають в Інституті вивчення війни.
А все тому, продовжують далі американські фахівці, що українські сили прагнуть порушити ключові логістичні вузли Росії на Півдні та скоротити військовий потенціал армії РФ.
Інші західні аналітики в коментарі виданню The Wall Street Journal теж заявили, що Київ може досягти прогресу, навіть відвойовуючи позиції в помірному темпі.
Під час контрнаступу, вважають вони, Україна змусить Росію розкрити дислокацію своїх військ і баз постачання, зайняти оборонну позицію, а також перекидати сили з інших частин країни.
У цьому й полягає суть ширшої стратегії контрнаступу України на Півдні – тримати в напруженні сили окупантів від Харкова до Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ISW