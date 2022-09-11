Війна в Україні

Вересень, 10 в 23:04

Впродовж доби 10 вересня Збройні сили України продовжили контрнаступи на фронті. У Генеральному штабі наразі обережні із заявами про звільнені населені пункти, проте пообіцяли всі деталі розповісти згодом.

Факти ICTV зібрали усі повідомлення про звільнені сьогодні українські території.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони успішно відбили ворожі штурми в районах Соснівки, Майорська, Миколаївки Другої, Зайцевого, Веселої Долини, Бахмута, Первомайського та Новомихайлівки.

Зараз дивляться

Зростає кількість ліквідованого особового складу ЗС РФ. До того ж російські військові деморалізовані, бо не мають жодних тактичних успіхів.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території. За її словами, у соцмережах ширяться публікації про нібито звільнені населені пункти, проте це не відповідає дійсності.

Балаклія

Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ зайшли у місто Балаклія на Харківщині кілька днів тому, проте остаточний контроль вдалося встановили сьогодні.

Куп’янськ

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що наші воїни вибили ворога з міста Куп’янськ.

Згодом СБУ оприлюднила фото з Куп’янська, тим самим підтвердивши, що місто повернулося під контроль України.

Інформацію про звільнення Куп’янська розповсюдила і пресслужба Верховної Ради із посиланням на віцеспікерку Олену Кондратюк.

Проте від Генштабу ЗСУ наразі немає офіційного підтвердження про звільнення Куп’янська.

Лисичанськ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що місцеві жителі Лисичанська бачили на околицях міста підрозділи ЗСУ. Але він наголосив, що інформація все ж потребує офіційного підтвердження від Генерального штабу.

Читайте Десантники взяли в полон російського підполковника під час наступу на Харківщині

ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт – ЗМІ

Телеканал 24 із посиланням на джерела у розвідці повідомив, що Збройні сили України начебто зайшли на територію Донецького аеропорту. Зауважимо, що ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження.

Сватове, Ізюм та Великий Бурлук

У ЗМІ із посиланням на російських пропагандистів повідомляється, що російська армія втікла зі Сватового. Також втікають колаборанти та прибічники “руського миру”.

У соціальних мережах публікують відео з нашими бійцями в Ізюмі.

На визволення Ізюму натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак, який у своєму Telegram-каналі опублікував емоджі з виноградом.

Крім того, повідомляється про знищення бази окупантів у селищі Великий Бурлук. А австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що українські військові розпочали звільнення населеного пункту. При цьому аналітик попереджає, що звільнення Великого Бурлука може виявитися нелегким, адже ЗС РФ стягували усі свої підкріплення в цей район останні 3-4 дні.

Лиман

Також у соцмережах повідомлялося про втечу російської армії з окупованого Лиману, що на Донеччині. Проте згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що місто ще чекає на наш прапор. А мер Лимана Олександр Журавльов заявив, що на околицях міста тривають бої.

“Відмазки” міноборони РФ

Російське міноборони успіхи ЗСУ пояснило начебто перегрупуванням сил російської армії з Балаклеї та Ізюму на Харківщині на Донецький напрямок. А ще міноборони РФ вигадало історію про те, що нібито “за три доби знищено понад 2 тис. українських та іноземних військових, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії”.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.