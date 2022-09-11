Вересень, 11 в 12:14

Українські захисники просуваються у Харківській області на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.

Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний.

– Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3 000 кв. км повернуто під контроль України, – зазначив він.

За його словами, на Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Українські військові вже звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

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– Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали “Масква”, “Омск” й “Пітєр”, дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Купʼянськ, – пояснив Залужний.

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ЗСУ