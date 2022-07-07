Липень, 07 в 17:30

Український медик Юлія Паєвська, яка стала легендою за життя, розповіла журналістам CNN, що їй довелося за три місяці пережити в російському полоні.

За її словами, знущання почалися відразу після того, як її впізнали на блокпості під Маріуполем і взяли в полон разом з водієм 16 березня.

53-річну українку тримали в Донецькому слідчому ізоляторі на території так званої ДНР.

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– П’ять днів я не їла і практично не пила. Мені постійно говорили, що я фашист, нацист. Що краще б я померла, ніж побачила, що буде далі з Україною. Це був справжній ГУЛАГ, – згадує Юлія.

Не домігшись від Тайри згоди співпрацювати, рашисти кинули її в одиночну камеру з металевим ліжком без матраца.

Нагадаємо, що про Юлію Паєвську Україна дізналася в 2014 році за часи Майдана, звідки вона вирушила битися з сепаратистами на схід України, в зону ООС.

Коли в лютому 2022 року війська РФ вторглися в Україну, Юлія перебувала в Маріуполі, де таємно, за допомогою натільної камери знімала драматичні сцени прибуття поранених у відділення невідкладної допомоги і зусилля медиків з їхнього порятунку.

Одну з таких карт пам’яті Тайрі вдалося передати журналістам Associated Press, які одними з останніх покинули місто. За словами Паєвської, карта була захована в тампоні.

За словами Паєвської, невдовзі після викрадення вона була змушена протягом декількох днів сидіти перед нестерпним світлом камер російського телебачення.

В результаті пропагандисти РФ змонтували наскрізь брехливе відео, в якому медика Юлію Паєвську порівнювали з Гітлером і звинувачували у використанні в якості живого щита мирних жителів і дітей в якості донорів органів.

За словами Юлії, протягом усього терміну полону її постійно годували брехливими заявами про неіснуючі військові успіхи Росії на сході України. І запевняли, що їй самій загрожує смертна кара.

Обмін відбувся 17 червня 2022 року. Зі своєю сім’єю, чоловіком і дочкою, вона побачилася в лікарні, куди її доставили українські військові. Юлія схудла на 10 кг і страждає на посттравматичний розлад.

Тайра відмовилася повідомити, де відбувся обмін і на яких умовах. Але сказала, що на передову найближчим часом не повернеться за станом здоров’я.

Сьогодні Юлія Паєвська цілком зосередилася на підготовці до Ігор нескорених 2023 року для поранених ветеранів. Після отриманої на фронті травми їй замінили обидва тазостегнових суглоба. Її вид спорту – плавання і стрільба з лука.

На завершення бесіди з журналістами, Тайра підкреслила: російський режим абсолютно нелюдський, з непомірними, хворими амбіціями володіти всім світом тільки на його умовах. Всіх з цим незгодних він безжально знищує.

Фото: Юлія Паєвська