Вересень, 16 в 22:35

На Харківщині тривають слідчі дії в районах, що були звільнені від російської окупації. Фіксують всі злочини загарбників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

– Знайдені катівні, у яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу, – розповів він.

Зеленський каже, що російські солдати захопили їх ще у березні і згодом утримували людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога.

Зараз дивляться

Зараз триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на цей час встановлено понад 440 могил. Водночас про кількість похованих там людей ще зарано говорити.

– Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харківщини, – наголосив президент.

Він нагадав, що в ООН вже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма та побачить, що робили терористи Росії.

Нагадаємо, що у звільненому від окупантів Ізюмі виявили масове поховання.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українських військових, які перебували в окупованому Ізюмі на Харківщині, перед масовим вбивством і похованням катували.

Фото: Офіс президента