Ізюм був всипаний тілами вбитих: з’явилися нові моторошні подробиці

В деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл на масовому похованні.

Правоохоронці розшукали стихійний цвинтар, де під час окупації закопували загиблих. Серед них – вбиті російськими снарядами, закатовані, є родина з маленькою дитиною. На більшості дерев’яних хрестів немає табличок з іменами померлих, людей закопували просто під номерами.

В Мінреінтеграції вже заявили – кількість жертв РФ в Ізюмі може бути більша, ніж у Бучі.

Журналістка Фактів ICTV Тетяна Доцяк розповіла, що на околиці Ізюму просто посеред лісу – сотні хрестів. На них написані цифри, якими росіяни позначали жертв власних злочинів.

За інформацією правоохоронців, на стихійному цвинтарі поховано 445 цивільних. Також знайдено братську могилу, де були закопані 17 українських військових.

Експерти почали ексгумацію тіл тільки 16 вересня, адже окупанти могли замінувати територію. Людей закопували без трун, просто у мішках.

За словами журналістки, тіло першої жертви, яке дістала слідчо-прокурорська група, свідчить про страшні муки, що пережили ізюмчани під час російської окупації. На руках і ногах чоловіка – сліди тортур. Імовірно, чоловіка душили.

– У першій могилі на шиї трупа мотузка, він зі слідами насильницької смерті. Ми вже встановили, що також людей вбили під час артилерійських обстрілів РФ або ракетних ударів, – зазначив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Крім того, поруч із масовим похованням цивільних виявили братську могилу військових Збройних сил України. Деталі їхньої смерті встановлять експерти.

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