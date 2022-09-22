США знищать ЧФ або бази Росії у Криму у разі ядерного удару Путіна – Годжес
Погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні прокоментував колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.
За його словами, відповідь США може бути неядерною. Не виключено, що Збройні сили США знищать російський Чорноморський флот або військові бази у тимчасово окупованому РФ Криму.
Крім того, американський генерал упевнений в тому, що Путін цілком усвідомлює те, що на ядерний удар з боку РФ буде нищівна відповідь.
– Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США, – додав він.
Нагадаємо, що Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії та погрожував ядерним ударом у разі загрози територіальній цілісності РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота не дозволить російському диктатору застосувати ядерну зброю, але ризики існують.