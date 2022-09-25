Україна отримала системи ППО NASAMS – Зеленський

Вересень, 25 в 19:48

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.

– Ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони, – підкреслив Зеленський в інтерв’ю американським журналістам.

Також він зазначив, що Україні цього навіть близько не вистачить, щоби захистити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.

– Навіщо нам це потрібно? Нам потрібна безпека, щоб повернути наших українців додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, оселяться, працюватимуть тут і платитимуть податки, і тоді у нас не буде дефіциту в $5 млрд у нашому бюджеті, – каже президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що якщо люди повернуться до України, то США не доведеться далі надавати нам допомогу.

Зараз дивляться

– Тому що на сьогоднішній день США щомісяця виділяють нам $1,5 млрд на підтримку нашого бюджету для ведення цієї війни. Але якщо наші люди повернуться, а вони дуже хочуть повернутись, у них велика мотивація, вони працюватимуть тут. І тоді США не доведеться продовжувати, дайте нам цю підтримку, – сказав глава держави.

Також він наголосив, що для “США це буде значна економія, а для нас — можливість убезпечити свою територію та зробити її безпечною для нашого населення”.

Нагадаємо, що фахівець з озброєння Олександр Кочетков заявляв, щоб закрити небо над Києвом потрібно два-три комплекси типу NASAMS або Iris-T.