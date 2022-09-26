Як може відповісти Байден на ядерний удар Путіна – 4 ймовірних сценарія
До якого сценарію вдасться президент США Джо Байден у разі застосування главою РФ Володимиром Путіним ядерної зброї.
По-перше, Захід може направити до України більше зброї та більше сил на східний фронт НАТО. Однак це може як вплинути на агресора, так і не стримати Путіна від подальших дій.
По-друге, США можуть завдати удару по російським військовим, можливо, по базі, яка завдала удару. Але й це, швидше за все, не вгамовує диктатора.
Третій сценарій виглядає так – США розміщують ядерну бомбу для галочки, наприклад, у Північному Льодовитому океані чи у Сибірі.
Четверта відповідь передбачає зміну режиму в РФ, а саме Байден будує плани з усунення Путіна і повідомляє про це особисто йому.
– Жоден з варіантів Байдена не виглядає особливо вдалим – кожен пов’язаний зі своїм набором ризиків, які потенційно можуть призвести до Армагеддону. Але є одна нагода, яка може спрацювати. Є теорія, що Путін не хоче ставати ядерним, але зробить це, щоб вижити. Байден може скласти план зміни режиму у разі ядерної ескалації, а потім повідомити про це йому чітко та конфіденційно, – пише Bloomberg.