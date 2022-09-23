Здавала патріотів окупантам: СБУ затримала втікачку – заступницю мера Вовчанська та ще двох колаборантів

Вересень, 23 в 16:05

На деокупованій території Харківської области СБУ викрила трьох зрадників. Серед них два мешканця Куп’янська, які з ідейних переконань стали “поліцейськими”, та віцемер Вовчанська. Жінку раніше було оголошено у розшук за звинуваченням у державній зраді.

– Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані “правоохоронні органи”. На початку липня їх обох призначили на посади “виконуючими обов’язки поліцейського взводу патрульної служби”, – повідомляє СБУ.

Наразі їм оголошено про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Інша зрадниця – 67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам РФ під час тимчасової окупації міста.

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– Зокрема, вона склала і передала представникам російсько-окупаційних військ списки учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Сході України; патріотично налаштованих громадян та активістів – членів проукраїнських організацій Вовчанська, – йдеться у повідомленні.

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У липні слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, та оголосили її у розшук.

Наразі вона затримана, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.