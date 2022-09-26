Світ цим не залякати: Загороднюк про мобілізацію в Росії та ядерний шантаж Путіна

Вересень, 26 в 19:22

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк в ексклюзивному інтерв’ю програмі Факти тижня на ICTV розповів про мобілізацію у Росії, долю “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України та ядерний шантаж президента РФ Володимира Путіна.

Що означає оголошення мобілізації в Росії

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За словами Загороднюка, мобілізація по-російськи означає те, що вони зараз на війну можуть забрати будь-яку цивільну людину, яка до цього служила в армії. Величезну кількість росіян можуть забрати в армію без пояснень.

– Тобто вислати повістку, забрати на медогляд і, власне кажучи, відправити на війну вмирати за хворобливі ідеї Путіна. От і все. Скільки це буде людей – ніхто не знає. А це, ймовірно, вони будуть з’ясовувати вже по ходу.

Армія РФ, певно, формуватиме додаткові підрозділи на заміну тим, які вибули. Адже вони вже розформували багато підрозділів та бригад через великі втрати в Україні.

За словами ексміністра оборони, більшість росіян, яких мобілізують – це колишні призовники. У них немає підготовки, тому усіх треба буде готувати заново. Тобто якість війська буде невисокою. Російське керівництво, ймовірно, буде робити ставку на кількість, тому перекидатиме на фронт все більше і більше людей.

Загороднюк переконує, що РФ вдасться назбирати 300 тис. мобілізованих. Але не відомо, скільки часу окупанти витратять, щоб назбирати таку кількість. Крім того, це військо навряд чи буде вмотивоване, особливо коли вони приїдуть на війну і побачать, що відбувається насправді.

Також РФ потрібно буде одягнути та спорядити 300 тис. військових. Але чи зможе вона це зробити, якщо вони вже дістають зі складів стару техніку? В короткий час – точно ні. Тим паче зараз буде зимовий період, а у них немає такої великої кількості одягу.

До чого готуватися Україні

Нещодавно з’явилася інформація про засекречений сьомий пункт указу Путіна про мобілізацію, який дозволяє призвати мільйон людей.

– Там дійсно може бути більша кількість, це правда. Вони планують продовжувати широкомасштабну військову кампанію, їм потрібна більша кількість військовослужбовців. Проблема в тому, що переварити от таку кількість Збройним силам Росії не вдасться наразі. Тобто в них немає на це організаційних спроможностей. Це буде розтягнуто в часі.

Він наголосив, що це говорить про те, що Росія зможе підтримувати військові дії роками.

Окупанти намагатимуться вибудовувати нові підрозділи на кордоні з Україною. Ця проблема існуватиме стільки, скільки існуватиме Путін при владі.

– Тому розраховувати на те, що ми якось до нового року там все закриємо, неможливо. І вони так само готуються до довгої кампанії.

На питання, чи потрібно в Україні оголошувати нову хвилю мобілізації, Загороднюк відповів, що наразі вистачає чисельності ЗСУ, яка є.

Що варто очікувати від “референдумів” та ядерного шантажу Путіна

Ексміністр каже, що росіяни можуть затягнути проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Або ж провести “референдуми”, а потім не збирати Держдуму чи не вносити зміни в конституцію.

– Тягнутимуть цю історію, щоб розкрутити західних політиків на переговори. Тобто вони будуть казати, дивіться, отакий в нас план дій. І, звичайно, деякі західні політики будуть нервувати з цього питання. Кричати, що це ескалація, потенційна ядерна ескалація. І намагатися вести переговори.

Саме це необхідне Росії, адже їй потрібен час на відновлення сил, щоб продовжити війну в Україні.

Путін намагається залякати світову спільноту і почати переговорний процес за допомогою ядерного шантажу. З цими речами гратися не можна, а грається з ними лише президент РФ.

Але це далеко не перший раз, коли він на це натякає. Вперше Путін натякнув про ядерну війну буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Потім він це зробив на третій день після початку війни, коли перевів у особливий режим стратегічні сили стримування.

Важливо те, чи вони все-таки незаконно анексують територію. Звичайно, псевдореферендуми не матимуть жодного стосунку до справжніх. Найімовірніше, бюлетені будуть виготовлені і підписані десь у Москві. У РФ оголосять, що все готово, але ніхто у світі не розглядатиме це серйозно.

Далі вони мають оголосити ці території “частиною РФ”. Це вже означатиме, що за доктриною ядерного стримування, яку вони підписали у 20-му році, вони можуть “захищатися від посягань”. А ми точно повертатимемо наші території.

Росіяни намагаються зараз цим сценарієм лякати весь світ. Але насправді питання в тому, що світ не можна цим злякати. Він розуміє, що якщо таке дозволити, то світовий порядок розвалиться назавжди. Союзники України розуміють цей ризик.

Фото: скриншот з відео