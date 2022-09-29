Це нічого не змінює: Резніков про рішення РФ щодо мобілізації

Вересень, 29 в 12:43

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення керівництва РФ про мобілізацію для Української держави було очікуваним, а тому це нічого не змінить у стратегії української армії.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Оскільки це назвали частковою мобілізацією, логічно скоротити її до чмобілізації. Цей був абсолютно очікуваний захід та не був для нас новиною. Тому що ми достеменно знаємо реальні втрати російських військ, – заявив він.

Міністр зазначив, що Росія втратила від 50 тисяч убитими та не менше 100 тисяч пораненими.

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– Причому це були підготовлені вояки. Абсолютна логічна реакція військово-політичного керівництва Кремля – почати заповнювати ці втрати, – повідомив він.

Олексій Резніков припустив, що після проведення псевдореферендуму росіяни можуть спробувати залякати Захід тим, що він не повинен, нібито, давати можливість Україні стріляти західною зброєю по юридично визначеним територіям РФ.

– Оскільки там сидять юристи пітерської правової школи, вони намагатимуться легітимізувати своє свавілля. Але, даруйте, це тимчасово окуповані наші території. Це території України, визнані всіма, тому і HIMARS, і 155-й калібр продовжуватимуть деокупувати наші землі, – повідомив міністр.

Резніков пояснив, що Генштаб прораховує на кілька кроків уперед, як Україна реагуватиме на ту чи іншу ситуацію на фронті.

– Також ми отримуємо дані розвідки. Є певні кроки, зокрема пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою. Рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме Генштаб, – сказав він, нагадавши, що у Британії проходять підготовку 30 000 резервістів – мотивованих людей, а не “загнаних, як стадо баранів”.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти того, щоб Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.