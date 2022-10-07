Октябрь, 07 в 10:52

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 61 680 своих военных.

По информации Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских захватчиков, 17 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, сбили еще один вертолет и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 466 (+17);

боевые бронированные машины – 5 093 (+29);

артиллерийские системы – 1455 (+31);

РСЗО – 344;

средства ПВО – 177;

самолеты – 266;

вертолеты – 233 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20);

крылатые ракеты – 246;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3862 (+8);

специальная техника – 135 (+1).

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Краматорском и Криворожском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.